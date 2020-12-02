TV Yayın akışı 2 Aralık Çarşamba! Show TV, ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, STAR ve TRT1 yayın akışları

2 Aralık 2020 Çarşamba YAYIN AKIŞLARI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı GünlerCanlı

11:30 Yeni GelinTekrar

12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet YolculuğuTekrar

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı

18:45 Show Ana HaberCanlı

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Salak Milyoner

00:00 Alev AlevTekrar

02:45 RamoTekrar Altyazılı

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeT

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Fatmagül'ün Suçu Ne?

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 YENİ BÖLÜM Sadakatsiz

23:30 TEKRAR Bir Annenin Günahı

01:45 TEKRAR Yatıya Misafirim Var

04:15 TEKRAR Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 AŞK YENİDEN

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM

00.15 KEFARET

02.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

04.30 BABAM SINIFTA KALDI

06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

TV8 YAYIN AKIŞI 3 ARALIK

06:00 Oynat BakalımProgram

07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30 Kırmızı OdaDizi

11:30 Doğduğun Ev KaderindirDizi

14:15 Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni BölümProgram



02:30 Doya Doya ModaYarışma04:30 8x8Program05:15 Bilginiz OlsunProgram

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman36. Bölüm

00:20 Maria ile Mustafa

03:00 Kırgın Çiçekler

05:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT1 YAYIN AKŞI

05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:45 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

00:15 Türk Sineması "Çırak"

01:50 Şefin Özel Konuğu

02:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

04:25 Türkan Hanım'ın Konağı05:40.

STAR TV YAYIN AKIŞI

MESUT YAR İLE BUGÜN 07:00

Eğlence DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 09:45

Güncel GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:15

Yerli Dizi / Tekrar SÖZ 16:30

Ana Haber STAR HABER 18:30

Yerli Sinema KÜÇÜK ESNAF 20:00

Yabancı Sinema GÖREVİMİZ TEHLİKE 22:15

Yerli Dizi / Tekrar SOL YANIM 00:30

Yabancı Sinema GÖREVİMİZ TEHLİKE 02:45

Eğlence / Tekrar DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 03:30

Yerli Dizi / Tekrar ERKENCİ KUŞ 04:30