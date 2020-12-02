TV Yayın akışı 2 Aralık Çarşamba! Show TV, ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, STAR ve TRT1 yayın akışları
2 Aralık 2020 Çarşamba YAYIN AKIŞLARI TV Yayın akışı 2 Aralık Çarşamba! Show TV, ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, STAR ve TRT1 yayın akışları
2 Aralık 2020 Çarşamba YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı GünlerCanlı
11:30 Yeni GelinTekrar
12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet YolculuğuTekrar
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı
18:45 Show Ana HaberCanlı
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Salak Milyoner
00:00 Alev AlevTekrar
02:45 RamoTekrar Altyazılı
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeT
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Fatmagül'ün Suçu Ne?
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:00 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 YENİ BÖLÜM Sadakatsiz
23:30 TEKRAR Bir Annenin Günahı
01:45 TEKRAR Yatıya Misafirim Var
04:15 TEKRAR Küçük Ağa
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 AŞK YENİDEN
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM
00.15 KEFARET
02.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
04.30 BABAM SINIFTA KALDI
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
TV8 YAYIN AKIŞI 3 ARALIK
06:00 Oynat BakalımProgram
07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30 Kırmızı OdaDizi
11:30 Doğduğun Ev KaderindirDizi
14:15 Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni BölümProgram
04:30 8x8Program
05:15 Bilginiz OlsunProgram
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman36. Bölüm
00:20 Maria ile Mustafa
03:00 Kırgın Çiçekler
05:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
TRT1 YAYIN AKŞI
05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
00:15 Türk Sineması "Çırak"
01:50 Şefin Özel Konuğu
02:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
04:25 Türkan Hanım'ın Konağı05:40.
STAR TV YAYIN AKIŞI
MESUT YAR İLE BUGÜN 07:00
Eğlence DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 09:45
Güncel GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:15
Yerli Dizi / Tekrar SÖZ 16:30
Ana Haber STAR HABER 18:30
Yerli Sinema KÜÇÜK ESNAF 20:00
Yabancı Sinema GÖREVİMİZ TEHLİKE 22:15
Yerli Dizi / Tekrar SOL YANIM 00:30
Yabancı Sinema GÖREVİMİZ TEHLİKE 02:45
Eğlence / Tekrar DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 03:30
Yerli Dizi / Tekrar ERKENCİ KUŞ 04:30