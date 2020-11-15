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TRT Spor Türkiye-Rusya canlı izle! TRT Spor yayın akışı 15 Kasım Pazar

TRT Spor televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz. UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Türkiye-Rusya" TRT Spor Canlı 15 Kasım 2020

Televizyon 15.11.2020, 09:50 15.11.2020, 09:54
TRT Spor Türkiye-Rusya canlı izle! TRT Spor yayın akışı 15 Kasım Pazar
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06:58İstiklal Marşı

07:00FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE -HIRVATİSTAN "

08:40İngiltere Premier Lig Goller

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER

09:30Orhan Ayhan'la

10:00Stadyum

13:00Spor Bülteni

13:20ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ. " BORUSSİA DORTMUND-BAYERN MÜNİH "

15:00Spor Bülteni

15:55Spor Kitaplığı

16:00Spor Haftasonu

18:00Stadyum

20:00Spor Akşamı

20:45Stadyum Devre Arası

21:00Süper Lig Özetler

21:35İngiltere Premier Lig Goller

21:45Stadyum

23:30UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Türkiye-Rusya"

01:15Stadyum

03:00UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER

04:30ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ. " BAYERN MÜNİH - HERTHA BERLİN "

06:10İngiltere Premier Lig Goller

06:20Spor Kitaplığı

06:25Efsanelerin İzinde

06:30Takvim Yaprakları

06:35UEFA ULUSLAR LİGİ ÖZETLER

06:58İstiklal Marşı

TRT SPOR 15 KASIM 2020

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