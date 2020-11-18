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TRT Spor canlı izle! TRT Spor yayın akışı 18 Kasım Çarşamba

TRT Spor televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz. TRT Spor Canlı yayın akışı 18 Kasım Çarşamba

Televizyon 18.11.2020, 14:44
TRT Spor canlı izle! TRT Spor yayın akışı 18 Kasım Çarşamba
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06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 UEFA ULUSLAR LİGİ ÖZETLER

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:40 UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

21:00 Stadyum

22:45 Spor Bülteni

23:30 Stadyum Devre Arası

23:45 UEFA ULUSLAR LİGİ ÖZETLER

00:30 Stadyum

02:00 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Macaristan-Türkiye"

03:45 Stadyum

05:15 Süper Lig Özetler

05:50 TFF 1. Lig Özetler

06:15 İngiltere Premier Lig Özetler

06:45 Almanya Bundesliga Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

TRT SPOR 18 KASIM 2020

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