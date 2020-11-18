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TRT Spor canlı izle! TRT Spor yayın akışı 18 Kasım Çarşamba
TRT Spor televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz. TRT Spor Canlı yayın akışı 18 Kasım Çarşamba
Televizyon 18.11.2020, 14:44
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 UEFA ULUSLAR LİGİ ÖZETLER
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:40 UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Goller
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
22:45 Spor Bülteni
23:30 Stadyum Devre Arası
23:45 UEFA ULUSLAR LİGİ ÖZETLER
00:30 Stadyum
02:00 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Macaristan-Türkiye"
03:45 Stadyum
05:15 Süper Lig Özetler
05:50 TFF 1. Lig Özetler
06:15 İngiltere Premier Lig Özetler
06:45 Almanya Bundesliga Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
TRT SPOR 18 KASIM 2020