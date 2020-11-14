TRT Spor canlı izle! TRT Spor yayın akışı 15 Kasım Pazar
TRT Spor televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz. UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Türkiye-Rusya" TRT Spor Canlı 15 Kasım 2020
06:58İstiklal Marşı
07:00FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE -HIRVATİSTAN "
08:40İngiltere Premier Lig Goller
08:50Takvim Yaprakları
08:55Hava Durumu
09:00UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER
09:30Orhan Ayhan'la
10:00Stadyum
13:00Spor Bülteni
13:20ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ. " BORUSSİA DORTMUND-BAYERN MÜNİH "
15:00Spor Bülteni
15:55Spor Kitaplığı
16:00Spor Haftasonu
18:00Stadyum
20:45Stadyum Devre Arası
21:00Süper Lig Özetler
21:35İngiltere Premier Lig Goller
21:45Stadyum
23:30UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Türkiye-Rusya"
01:15Stadyum
03:00UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER
04:30ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ. " BAYERN MÜNİH - HERTHA BERLİN "
06:10İngiltere Premier Lig Goller
06:20Spor Kitaplığı
06:25Efsanelerin İzinde
06:30Takvim Yaprakları
06:35UEFA ULUSLAR LİGİ ÖZETLER
06:58İstiklal Marşı
TRT SPOR 15 KASIM 2020