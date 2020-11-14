TRT Spor canlı izle! TRT Spor yayın akışı 14 Kasım Cumartesi
TRT Spor televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz. TRT Spor Canlı yayın akışı 14 Kasım 2020
06:58İstiklal Marşı
07:00HOLLANDA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI " AJAX - FORTUNA SİTTARD "
08:40ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER
08:50Takvim Yaprakları
08:55Hava Durumu
09:00FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE -HIRVATİSTAN "
09:30Orhan Ayhan'la
10:00İleri Üçlü
11:55Efsanelerin İzinde
12:00UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER
12:30UEFA Uluslar Ligi Magazin
12:55Hava Durumu
13:00Spor Bülteni
14:00Avrupa Stüdyosu
15:30Spor Haftasonu
17:30Spor Bülteni
18:00Aktüel Futbol
20:00Spor Bülteni
20:55Hava Durumu
21:00Stadyum
00:00UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER
01:30Süper Lig Özetler
02:00Stadyum
05:00İngiltere Premier Lig Özetler
05:30Almanya Bundesliga Özetler
05:50Takvim Yaprakları
05:55Efsanelerin İzinde
06:00Süper Lig Özetler
06:30TFF 1. Lig Özetler
06:58İstiklal Marşı
TRT SPOR 14 KASIM 2020