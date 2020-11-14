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TRT Spor canlı izle! TRT Spor yayın akışı 14 Kasım Cumartesi

TRT Spor televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz. TRT Spor Canlı yayın akışı 14 Kasım 2020

Televizyon 14.11.2020, 18:18
TRT Spor canlı izle! TRT Spor yayın akışı 14 Kasım Cumartesi
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06:58İstiklal Marşı

07:00HOLLANDA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI " AJAX - FORTUNA SİTTARD "

08:40ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE -HIRVATİSTAN "

09:30Orhan Ayhan'la

10:00İleri Üçlü

11:55Efsanelerin İzinde

12:00UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER

12:30UEFA Uluslar Ligi Magazin

12:55Hava Durumu

13:00Spor Bülteni

14:00Avrupa Stüdyosu

15:30Spor Haftasonu

17:15FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE -HIRVATİSTAN "

17:30Spor Bülteni

18:00Aktüel Futbol

20:00Spor Bülteni

20:55Hava Durumu

21:00Stadyum

00:00UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER

01:30Süper Lig Özetler

02:00Stadyum

05:00İngiltere Premier Lig Özetler

05:30Almanya Bundesliga Özetler

05:50Takvim Yaprakları

05:55Efsanelerin İzinde

06:00Süper Lig Özetler

06:30TFF 1. Lig Özetler

06:58İstiklal Marşı

TRT SPOR 14 KASIM 2020

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