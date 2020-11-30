TRT 1 canlı yayın izle! 30 Kasım TRT 1 yayın akışı ve canlı yayını
TRT 1 yayın akışı 30 Kasım 2020 TRT 1 Yayın Akışı'nı takip et. TRT 1 Ana Haber saat kaçta başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman? Öğrenmek için hemen tıkla!
Uyanış: Büyük Selçuklu 10.Bölüm Özet
Yorgos’un Kutsal Emanetleri Kuvel Kalesi’ne kaçırdığını haber alan Sencer, İlteber’in kervanına karışıp emanetleri kurtarmak için Kuvel’e sızmıştı. Batınilerin ihbarıyla Sencer’in içlerine sızdığını öğrenen Andreas elini çabuk tutup adamlarıyla birlikte Sencer’i kalesinde köşeye sıkıştırmayı başarmıştı. Sencer, Kuvel Kalesi’nden nasıl çıkacaktır? Yorgos’un ve Batınilerin birbirleriyle çekişmesine sebep olan Kutsal Emanetleri onların elinden nasıl kurtaracaktır? Kendisini ölümün eşiğine getiren ve Turna’nın ölümcül yara almasına sebep olan Yorgos’tan intikamını almayı başarabilecek midir? Zorlu bir süreç sonunda Kutsal Emanetleri saraya getirmeyi başaracak olan Sencer’i neler beklemektedir?
Öte yandan Seferiye’nin sayıklamaları sonucu Melikşah’ın Başulu’dan bir çocuğu daha olduğuna dair şüpheler edinen Terken, araştırmaları sonucu Başulu’nun mezarına ve sürgün günlerinde saklandığı eve ulaşmış, evde gördüğü beşik Terken’in şüphelerini alevlendirmişti. Terken peşine düştüğü büyük sırrı öğrenebilecek midir? Nizamülmülk devletin selameti adına sakladığı büyük sırrı Terken’den muhafaza edebilecek midir?
Diğer yandan Elçin, Büyük Selçuklu ile Anadolu obaları arasındaki fitneyi körüklemeye çalışan Kasım’ın casusunu yakalamayı başarmıştı. Elçin, casusu saraya getirecektir. Saraya gelen Elçin ile Terken arasında neler yaşanacaktır?
Tüm bunların yanı sıra Hayyam’ın evini yakan oka hacelik işaretini işleyen demirci ustalarını tespit ettirecek olan Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ı yakalamak için kıskacı iyice daraltmıştır. Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ı deşifre edebilecek midir?
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Masumlar Apartmanı
02:55 52 Hafta
03:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
05:15 52 Hafta
05:40.