Star TV canlı izle! Star TV yayın akışı - 7 Aralık 2020 Pazartesi

7 Aralık 2020 Pazartesi Star TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Star TV'de bugün Sefirin Kızı Yeni Bölümüyle ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Demet ve Alisan ile Sabah Sabah tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz. 7 Aralık 2020 Pazartesi tarihli Star TV yayın akışı ve detayları.

Star TV yayın akışı - 7 Aralık 2020 Pazartesi

Güncel MESUT YAR İLE BUGÜN 07:00

Eğlence DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 09:45

Güncel GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:15

Yerli Dizi / Tekrar SÖZ 16:30

Ana Haber STAR HABER 18:30

Akşam Kuşağı Yerli Dizi SEFİRİN KIZI 20:00

Yerli Dizi Tekrar / Sinema YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA 00:20

Eğlence / Tekrar DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 03:30

Yerli Dizi / Tekrar GENİŞ AİLE 05:30

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SEFİRİN KIZI 31. Bölüm Konusu;

Aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman.

Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare’ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemekten mutlu ayrılacaklar mı?

Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?

Yayın Günü:7 Aralık Pazartesi Yayın Saati:20.00