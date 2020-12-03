Star TV Ana Haber canlı izle! Star TV yayın akışı - 3 Aralık 2020 Perşembe

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Gündüz Kuşağı

Güncel MESUT YAR İLE BUGÜN 07:00

Eğlence DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 09:45

Güncel GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:15

Yerli Dizi / TekrarSÖZ 16:30

Ana Haber STAR HABER 18:30

Yerli Dizi SOL YANIM 20:00

Yabancı Sinema GÜNEŞİN KAPILARI 00:30

Yabancı Sinema GÜNEŞİN KAPILARI 02:00

Eğlence / Tekrar DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 03:40

Yerli Dizi / Tekrar GENİŞ AİLE 05:30,

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