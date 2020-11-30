Show TV canlı izle! Show TV yayın akışı - 30 Kasım 2020 Pazartesi

30 Kasım 2020 Pazartesi Show TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Show TV'de bugün Çukur 105. Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Arıza Dizisi Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 30 Kasım 2020 Pazartesi tarihli Show TV yayın akışı ve detayları.

Show TV yayın akışı - 30 Kasım 2020 Pazartesi

08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm

09:45 Yeni GelinTekrar

12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet YolculuğuTekrar

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı

18:45 Show Ana HaberCanlı

20:00 Çukur Yeni Bölüm

00:15 Arıza Tekrar

02:45 Ramo Tekrar

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar

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Çukur'un 105. Bölümünde neler olacak?

Cumali’yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday’a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç’ın oyununa gelecek.

Yamaç ve Cumali İdris’in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç, Cumali’nin Çağatay’a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapacak. Büyük bir kararın eşiğinde olan Selim, tüm dengeleri değiştirecek bir yola girmek üzereyken herkesi şok edecek bir sürprizle karşılaşacak.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

Çukur'un 104. Bölümünde neler oldu?

Yamaç’ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmeyecek.

Cengiz Erdenet’e büyük bir rest çeken Yamaç’ın bir sonraki hamlesi heyecanla beklenecek. Cengiz ve Çağatay Yamaç’ı yıldırmak için ellerinden geleni yaparken Yamaç’ın önceden kurduğu bir planla işler bekledikleri gibi gitmeyecek. Çağatay, Yamaç cephesinde kaybederken Cumali’ye karşı mücadelesinde elindeki büyük kozları kullanarak Çukur’a büyük bir tehdit savuracak. Yamaç’ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmeyecek.