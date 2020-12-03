Show TV canlı izle! Show TV yayın akışı - 3 Aralık 2020 Perşembe

Show TV yayın akışı - 3 Aralık 2020 Perşembe

08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı GünlerCanlı

11:30 Yeni GelinTekrar

12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet YolculuğuTekrar

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı



18:45 Show Ana HaberCanlı20:00 Alev AlevYeni Bölüm00:15 RamoTekrar02:45 Kuzey Yıldızı İlk AşkTekrar Altyazılı05:15Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

SHOW TV CANLI İZLE

Alev Alev'in 5. Bölümünde neler olacak?

Çelebi'ye savaş açan Cemre sesini daha fazla insana duyurabilmek için çabalamaktadır.

Ozan mücadelesinde Cemre'yi her zamanki gibi yalnız bırakmazken, Cemre'nin bir destekçisi daha vardır. Rüya kuzeni Cemre ile arasını düzeltebilmek için her şeyi yapmaya niyetlidir. Çelebi karısının cüreti karşısında tüm silahlarını çekerken, Cemre'yi adeta nefessiz bırakacak hamleler yapar. Çiçek'in İskender'e attığı tokadın peşinden giden Bülent, Tomris'i günden güne daha fazla köşeye sıkıştırır. İskender ve Ömer arasında ise adeta bir savaş patlak vermek üzeredir.