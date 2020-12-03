Show TV canlı izle! Show TV yayın akışı - 3 Aralık 2020 Perşembe
3 Aralık 2020 Perşembe Show TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Show TV'de bugün Alev Alev Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Ramo Dizisi Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 3 Aralık 2020 Perşembe tarihli Show TV yayın akışı ve detayları.
Show TV yayın akışı - 3 Aralık 2020 Perşembe
08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı GünlerCanlı
11:30 Yeni GelinTekrar
12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet YolculuğuTekrar
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı
20:00 Alev AlevYeni Bölüm
00:15 RamoTekrar
02:45 Kuzey Yıldızı İlk AşkTekrar Altyazılı
05:15Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
Alev Alev'in 5. Bölümünde neler olacak?
Çelebi'ye savaş açan Cemre sesini daha fazla insana duyurabilmek için çabalamaktadır.
Ozan mücadelesinde Cemre'yi her zamanki gibi yalnız bırakmazken, Cemre'nin bir destekçisi daha vardır. Rüya kuzeni Cemre ile arasını düzeltebilmek için her şeyi yapmaya niyetlidir. Çelebi karısının cüreti karşısında tüm silahlarını çekerken, Cemre'yi adeta nefessiz bırakacak hamleler yapar. Çiçek'in İskender'e attığı tokadın peşinden giden Bülent, Tomris'i günden güne daha fazla köşeye sıkıştırır. İskender ve Ömer arasında ise adeta bir savaş patlak vermek üzeredir.