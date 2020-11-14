Show TV canlı izle! Show TV yayın akışı - 14 Kasım 2020 Cumartesi

14 Kasım 2020 Cumartesi Show TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Show TV'de bugün Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Çukur Dizisi Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 14 Kasım 2020 Cumartesi tarihli Show TV yayın akışı ve detayları.

Show TV yayın akışı - 14 Kasım 2020 CUMARTESİ

06::00 Türk MalıTekrar

08:15 Hayat GüzeldirYeni Bölüm

10:00 Cumartesi SürpriziCanlı

13:00 ArızaTekrar

17:00 Çocuktan Al HaberiYeni Bölüm

18:45 Hafta Sonu Ana HaberCanlı

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yeni Bölüm

00:15 ÇukurTekrar

03:00 Alev AlevTekrar

05:15 Aşk Laftan AnlamazTekrar

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 39. Bölümünde neler olacak?

Yıldız ve Kuzey, vuslata ilk defa bu kadar yakındır.

Yıldız’ın yirmi yıllık yalnızlığı sona ererken, her şey git gide yoluna girmeye başlamıştır. Uzun zaman sonra ilk defa güne, babasının evinde uyanmış, ilk defa gelecekten umut etmeye başlamıştır. Yalnızca müzmin aşıklar için değil, tüm Kadıoğulları ve Mollaoğulları için de bayram vaktidir artık. Yaşar, Yıldız’ı Kuzey’e verecek ve hasret bitecektir. Bilinen bütün engeller aşılmış, Yıldız ve Kuzey artık kavuşacaktır. Fakat aşıklar, bilinen engelleri aşmışlardır, bilinmeyenleri değil. Kadıoğulları’nın kapısını çalan sürpriz, düğün evini yas evine mi dönüştürecektir yoksa Yıldız’la Kuzey, o nişan yüzüğünü sonunda takabilecekler midir?