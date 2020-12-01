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Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Korkmaz: “İyi futbol oynayarak hakemlerin hatalarını kapatmamız lazım”
Sen Çal Kapımı 21. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı
Serkan, Eda'ya, anne-babasını kaybettiği kazada Alptekin'in de ihmalinin olduğunu anlatır. Bu ağır yük sebebiyle ayrılmıştır Eda'dan... Eda, Alptekin'le yüzleşmeye gider. Taşeron firmanın başındaki kişi cezasını çekmiştir. Peki ya her şeyin asıl sorumlusu?
Televizyon 01.12.2020, 22:41
Öğrendikleriyle ne yapacağını bilmeyen Eda, her şeyi geride bırakıp kızlarla uzaklara gider. Serkan ise bu süre içinde evinden çıkmaz, kimseyle görüşmez, işiyle ilgilenmez. İki âşık, kendi köşelerine çekilir ve ne yapacaklarını düşünürler.
Sen Çal Kapımı 21. Bölüm 2. Fragmanı