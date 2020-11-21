Sen Çal Kapımı 19. bölüm Tekrarı izle tek parça. sen çal kapımı yeni bölüm ne zaman?
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı 19. Bölüm 21 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 20.00 de FOX TV'de. Tekrar izleme linkleri haber detayımızda...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı 19. Bölüm 21 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 20.00 de FOX TV'de. Canlı izleme ve Tekrar izleme linkleri haber detayımızda...
GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çatı katındaki çökmenin Serkan’ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan’ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!
Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.
Serkan’ın yeni bir eve çıkması Aydan’ı çok üzer, Eda’nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe’nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir.
Eda Serkan’ın Selin’e olan davranışlarını yanlış yorumlar. Serkan kendisine uzak davranan Eda’nın peşine takılır ve onu üniversite kütüphanesinde bulur. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamamaktadırlar. Gece boyunca birlikte vakit geçirirler.
21 KASIM YAYIN KAIŞI
08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI
11.15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA YENİ BÖLÜM
12.15 KAMERA ARKASI YENİ BÖLÜM
13.00 ZÜMRÜDÜANKA
16.15 SEN ÇAL KAPIMI
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI
20.00 SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM
00.15 25 LİTRE: SUYUN PEŞİNDE
00.45 ZÜMRÜDÜANKA
03.00 BAY YANLIŞ
05.00 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR