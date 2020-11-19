Sen Çal Kapımı 19. bölüm CANLI izle tek parça. Sen Çal Kapımı 20. Bölüm Fragmanı

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı 19. Bölüm 21 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 20.00 de FOX TV'de. Canlı izleme ve Tekrar izleme linkleri haber detayımızda...

GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çatı katındaki çökmenin Serkan’ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan’ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.

Serkan’ın yeni bir eve çıkması Aydan’ı çok üzer, Eda’nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe’nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir.

Eda Serkan’ın Selin’e olan davranışlarını yanlış yorumlar. Serkan kendisine uzak davranan Eda’nın peşine takılır ve onu üniversite kütüphanesinde bulur. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamamaktadırlar. Gece boyunca birlikte vakit geçirirler.

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BÖLÜM TEKRARLARI

21 KASIM YAYIN KAIŞI

08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI

11.15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA YENİ BÖLÜM

12.15 KAMERA ARKASI YENİ BÖLÜM

13.00 ZÜMRÜDÜANKA

15.00 HEPSİ BENİM

16.15 SEN ÇAL KAPIMI

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI

20.00 SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM

00.15 25 LİTRE: SUYUN PEŞİNDE

00.45 ZÜMRÜDÜANKA

03.00 BAY YANLIŞ

05.00 KADIN

06.00 ŞEVKAT YERİMDAR