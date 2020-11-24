Sadakatsiz 8. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı Hemen İzle - Asya iftiraya uğruyor!

Sadakatsiz 8. Bölüm Fragmanı yayında! Ali, Volkan'ı Derin'in yanında yakalıyor!

Ali babasının yanına gidiyor ancak kapıyı Derin açıyor. Volkan'ı görmesiyle birlikte Ali şaşkınlığa uğruyor.Volkan ise ne yapacağını bilemiyor. Ali ise babasına neden orada olduğunu sorunca Volkan ne diyeceğini bilemiyor.

Sadakatsiz 8. Bölüm Fragmanı - 2 yayında!

Asya iftiraya uğruyor! Derin, Asya'nın evine gelerek onunla uğraşmak için farklı bir yol deniyor. Derin, Asya'nın onun öldürmeye kalktığını söyleyerek Volkan'ı dolduruşa getiriyor. Volkan, o hırsla soluğu Asya'nın yanında alıyor ve bundan sonra Ali'nin her şeyi öğreneceğini ve onu yanına alacağını söylüyor.

Volkan'ın bu davranışları karşısında güçlükle duran Asya ise ona karşı asla dik duruşundan ödün vermiyor. Peki Volkan ve Derin'in amacı ne?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi, psikolojik gerilim türünde olan "Sadakatsiz", kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.