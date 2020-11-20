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Ramo 21. Bölüm (Son Bölüm) hd tek parça izle
Ramo’yu yok etme emri almıştır. Attığı her adımda ölümle burun buruna gelen Ramo’nun bu yoldaki en büyük destekçisi ise Sibel olacaktır. Ramo 20. Bölüm (Son Bölüm) hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler - Show TV Canlı izle
Televizyon 20.11.2020, 14:27 21.11.2020, 12:00
Ramo'nun 21. Bölümünde neler olacak?
Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur.
amo, bütün ailesinin öldürüldüğünü düşünüyordur ve hiç bilmediği bir yerde kendine gelmiştir. Karşısına çıkan adamlar ise Ramo’dan ailesi karşılığında hiç beklemediği bir şey isterler; birini öldürmek. Oysa Ramo kiralık katil değildir.
Diğer yandan Cihangir ve adamları Ramo’nun peşindedir. Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur. Hiç beklemediği bir anda Sibel de ailesini ve Hasan’ı kurtarmak isteyen Ramo’ya açıktan yardım etmeye başlar.
Ramo yeni bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de Show TV'de!