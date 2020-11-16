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Öğretmen 9. Final Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm
Akif’in artık son dersini verme vakti gelmiştir. Fakat şimdiye dek hayatına dokunduğu kimse Akif’i kaybetmeye hazır değildir.
Televizyon 16.11.2020, 09:10
Akif’in artık son dersini verme vakti gelmiştir. Şimdiye dek her yaptığı: öğrencilerini rehin alarak bütün ülkenin dikkatini çekmesi, Zeynep ve Rüya’nın başına gelenlerin sorumlularını ortaya çıkarması ve verdiği tüm dersler, hepsi onu bu âna getirmiştir. Ve Akif bu son dersini verebilmek için her şeyi göze alır: canını vermeye bile. Fakat şimdiye dek hayatına dokunduğu kimse Akif’i kaybetmeye hazır değildir.
8. BÖLÜM ÖZETİ