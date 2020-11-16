Öğretmen 9. Final Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm

Akif’in artık son dersini verme vakti gelmiştir. Şimdiye dek her yaptığı: öğrencilerini rehin alarak bütün ülkenin dikkatini çekmesi, Zeynep ve Rüya’nın başına gelenlerin sorumlularını ortaya çıkarması ve verdiği tüm dersler, hepsi onu bu âna getirmiştir. Ve Akif bu son dersini verebilmek için her şeyi göze alır: canını vermeye bile. Fakat şimdiye dek hayatına dokunduğu kimse Akif’i kaybetmeye hazır değildir.

8. BÖLÜM ÖZETİ

Taner’le yüzleşmesinden sonra Akif, kendine olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Artık görev Akif’tedir. Akşam sekize kadar hem kendini hem de öğrencilerini yaptıklarında haklı olduğuna ikna etmelidir. Fakat kendi hafızasına bile güvenemiyorken bunu nasıl başaracaktır? Sonunda her şeyi hatırlamayı başaran Zeynep ise Akif’e, onu ikna edebilmek için zamanında ulaşabilecek midir?

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