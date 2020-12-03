NTV - Canlı Yayın HD

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NTV reklamverene değişik bölümleri sayesinde birbirinden farklı reklam seçenekleri sunuyor.

Reklamveren kendi hedef kitlesi ve ürününe uygun olarak seçeceği bölümlerde, NTV'nin reklam seçeneklerini kullanabilir.

Seçeneklerin fiyatlandırılması, dönemleri ve teknik zorunluluklar konusunda detaylı bilgi için:

E-posta

digitalreklam@NTV.com.tr

NTV Santral

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