Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Kasım Cuma tek parça izle - 27.11.2020
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. .
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor..
Bugünkü Bölümde Neler Oldu?
Öz annesinin adının Fatma olduğunu babasının orman korucusu olduğunu Isparta taraflarında evlatlık alındığını bir aracının sayesinde evlatlık verildiğini sözlerine ekledi. Âdem Bey kimliğini alıp kaymakamlığa gittiğini kendisinin gelmesini ve yanında 3-4 kişinin olmasını istediklerini babasının 60.000 TL'ye yakın parası olduğunu ağabeyinin kendisine araba aldırdığını sadece 30.000 TL parası olduğunu bildiğini söyledi. Annesi Resime'nin başkası ile birlikte olmasının da normal olduğunu Bolat'ın annesine bir ev vereceğini söz verdiğini annesine kabul et o evi bana ver evlenince ben oturayım dediğini annesinin kabul ettiğini açıkladı. Mürvet Hanım Medeni Amcasının annesine gelip Mürvet ile barıştık yarın gelecek dediğini ama bir gün önce amcasının yengesinin evde olduğunu bu yüzden amcasından şüphelendiklerini araştırılması gerektiğini iddia etti. Yeter Hanım yayına bağlandı ve Selver'in annesi olduğunu söyledi. Ramazan Aslan aracılığıyla çocuğunu 3-4 yaşlarında evlatlık verildiğini kendisine 2 bilezik verildiğini üvey babanın yanında kaldığını o yüzden kızını evlatlık verdiğini açıkladı.