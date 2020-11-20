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Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Kasım Cuma Bölümü Atv'den CANLI Tek Parça full İzle
Boşanmak istediği eşi ve evlenmek istediği kadın yayında... - Müge Anlı İle Tatlı Sert 20 Kasım 2020
Televizyon 20.11.2020, 10:45
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...