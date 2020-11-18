Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Kasım Çarşamba Bölüm Canlı Tek Parça full İzle

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Münüre'nin annesine uyku ilacı verdiği yönünde iddialar var. Annesi uyuduktan sonra eve birilerini davet etmediğini söyledi Münüre ancak görgü tanıkları Münüre'nin dostu olabilecek pek çok isim saydı. Dostundan birinin arsa satıp parayı Münüre 'ye verdiğini iddia etti. Demirciköy'den İlhan olduğunu söyledi. Annesini uyutup gece eve adamları aldığını reddetti. Bu adamların evli oldukları yönünde iddialar var. Gizli tanık cinayette bir kişinin daha bu cinayete ortak olduğunu iddia etti. Müge Anlı kısaca köydekilerin Münüre'nin adamlarla görüştüğünü bunlara bakılmasını söylediklerini açıkladı. Müge Anlı Orhan ve Osman isimli kuzenlerden bahsedildiğini olay gecesi Orhan'ın Münüre'yi aradığının köyde konuşulduğunu açıkladı. Müge Anlı Orhan ve Osman'ın evli olduklarının altını çizdi. Münüre bu kişiler ile ilgili hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi. Orhan Bey yayına bağlandı. ( Münüre'yi gece arayan kişi) Whatsapp üzerinden görüntülü konuştuğunu kırmızıların yakıştığını söylediğini saat 22.00-22.30 arası aradığını pandemiden konuştuğunu arabada aradığını açıkladı. Polise de ifadesini verdiğini evine hiç gitmediğini Münüre'nin evden çıktığını arabayla evinin oradan aldığını ilişkilerinin annesinin bilmediğini düşündüğünü ifade eden Orhan Bey köyde kimsenin Münüre ile konuştuğunu görmediğini sandığını beyan etti. Fatih Mahallesi Muhtarı Fehmi Cengiz olay olduktan sonra Münüre'nin kanlı bir halıyı çöpe attığını görenlerin olduğunu söylediği röportaj yayımlandı. Köylülerin Münüre'nin kanlı bir halı attığını gördüğü belirtildi. Münüre pazartesi günü annesinin yaprakları süpürdüğünü eski bir halıyı çöpe attığını halı olmadığını eski bir kilim olduğunu annesinin bazı şeyleri attığını söyledi. Münüre halının ekipler tarafından bulunduğunu üzerinde kan olup olmadığını görmediğini halıyı alıp götürdüklerini halının çöpte olduğunu o çöpe yan komşu ile beraber kullandıklarını anlattı. Funda Hanım kayınvalidesinin kızı Münüre'den korktuğunu bu beni bile döver dediğini bunu Perihan'dan duyduğunu bunun yeni bir duyum olduğunu dile getirdi.