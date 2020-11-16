Maria ile Mustafa 11. Son Bölüm (15 Kasım) Tek Parça HD İzle

Maria ile Mustafa11.Bölüm

Mustafa arada kalıyor. Eda'nın yıllar sonra ortaya çıkması Maria ile Mustafa'nın arasının açılmasına sebep olur. Mustafa bir yandan Eda'yı Galip'ten kurtarmaya çalışırken bir yandan da Maria'ya kendini ifade etmeye çalışır. İkilinin arası düzelme yoluna girerken Gonca ve Galip'in kurduğu tuzak çok daha büyük bir krize neden olacaktır. Nisan ve Rüzgar'ın birlikte kaçtıklarını anlayan Zeyno, durumu Kudret'e söyler. Kudret ikisini yakalayacağı sırada Rüzgar ve Nisan'ın aldıkları büyük karar, herkesi şok edecek niteliktedir. Nadire, Maria'nın Mustafa'ya olan aşkını da gördükten sonra Nihat'la ilgili bir karar alır. Nihat ise kendisiyle ilgili yıllar önce gömdüğü bir gerçekle tekrar yüz yüze kalır. Bu gerçek Nadire ve Nihat ilişkisini ne yönde etkileyecektir? İclal, Çiçek'le yüzleşmeye gittiğinde hiç beklemediği bir şey olur. Şahin'in de oraya gelmesiyle iyice çıkmaza giren olaylar, Çiçek'in aldığı karar konakta bomba etkisi yaratır.

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