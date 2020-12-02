"Küçük Esnaf" Filmi Bu akşam STAR TV'de Canlı İzle 2 Aralık 2020

STAR TV YAYIN AKIŞI 2 Aralık 2020

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Küçük Esnaf oyuncuları kimler? Filmin konusu nedir?

Küçük Esnaf filminin konusu: Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.



Senaryoya imza atan İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak’la birlikte Gupse Özay ve Cengiz Bozkurt da filmin başrollerinde. Yönetmenliğini Bedran Güzel’in yaptığı Küçük Esnaf birbirinden eğlenceli karakterler ve komik hikayesiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

OYUNCULAR KİMLER?

İbrahim Büyükak

Rolü : Berhudar



Gupse ÖzayRolü : BurcuCengiz BozkurtRolü : FahrettinZeynep KoçakRolü : EzelCezmi BaskınRolü : HüseyinÜnal YeterRolü : SalihOlgun TokerRolü : OktayBerat YenilmezRolü : Bünyamin