Kefaret 1. Bölüm (22 Kasım) HD Tek Parça full İzle

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

Toplumda kabul gören ‘elaleme karşı mutlu yuvalarında sıcacık bir aile’ görünümü veren, evcilik oyununun her kuralını yerine getiren, orta üst sınıf çiftimizin çocuğu kaçırıldıktan sonra aslında pembe panjurlu evlerinin sırça bir köşk olduğunu anlama süreci… Kaçırılma olayından sonra paramparça olan, yalanlarla ayakta durduğu ortaya çıkan bu yuvada tüm gerçekleri öğrendikçe deliren bir kadın, suçluluk duygusuyla ayakta kalmaya çalışan ergen bir erkek çocuk, aileyi bir arada tutmaya çalışan geç kalmış bir babanın hikayesi.

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KÜNYE

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti.

Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.

Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.

Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.

Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.

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