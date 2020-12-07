Kanal D canlı izle! Kanal D yayın akışı - 7 Aralık 2020 Pazartesi

7 Aralık 2020 Pazartesi Kanal D yayın akışı ve detayları haberimizde. Kanal D'de bugün İyi Aile Babası dizisi tekrarı ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Kılıbık sinema filmi yer alacak. İşte merak ettiğiniz 7 Aralık 2020 Pazartesi Salı tarihli Kanal D yayın akışı ve detayları.

7 Aralık 2020 Salı

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Fatmagül'ün Suçu Ne?

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

15:45 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 TEKRAR İyi Aile Babası

22:30 Kılıbık

00:30 TEKRAR Yatıya Misafirim Var

03:00 TEKRAR Gelinim Mutfakta

05:30 TEKRAR Küçük Ağa

KANAL D CANLI İZLE

Kılıbık

Başrollerinde Kemal Sunal, Nevra Serezli ve Ali Şen'in olduğu "Kılıbık" filmi Kanal D'de!

Orijinal adı : Kılıbık

Türü : Komedi

Yapım Yılı : 1983

Yönetmen : Uğur İnan

Oyuncular : Kemal Sunal, Nevra Serezli, Ali Şen

Konu : Genç bir adam olan Kamil’in hayatı evi ve eşinden ibarettir. İşinden evine, evinden işine gidip geldiği hayatında, karısı ne derse onu harfiyen yerine getirmektedir. Geçimini zor sağlayan Kamil, ev kirasını ödeyemez hale gelince kapının önüne konulmakla tehdit edilir. Ev sahibi Müslüm, Kamil’i evden çıkarmak için uğraşsa da bir türlü sonuca varamaz. Sadece karısı tarafından değil, çevresindeki insanlar tarafından da hor görülen Kamil’in hayatı, bir yanlış anlaşılma sonucu bambaşka bir hal alır. Kamil, yaşanan bir yanlışlık sonucu Karabela isminde bir katil olarak tanınmaya başlar. Bu durumun etrafa yayılması da insanların Kamil’e artık başka bir gözle bakılmasına neden olur. Karısı dahil mahalledekiler tarafından saygıyla karşılanan Kamil’in bu şaşalı dönemi çok uzun sürmez. İnsanların Kamil’e nasıl davrandığını gördükten sonra Karabela’nın ortaya çıkması, Kamil’in eski günlerine dönmesine neden olur. Ancak bir gün oğlunun dayak yediğini öğrenen Kamil, bunun bedelini ödetmek için harekete geçtiğinde yeniden kahraman ilan edilir.