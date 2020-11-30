Kanal D canlı izle! Kanal D yayın akışı - 30 Kasım 2020 Pazartesi

30 Kasım 2020 Pazartesi Kanal D yayın akışı ve detayları haberimizde. Kanal D'de bugün Recep İvedik 2 ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından yine Recep ivedik 2 tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 30 Kasım 2020 Pazartesi Salı tarihli Kanal D yayın akışı ve detayları.

30 Kasım 2020 Salı

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Fatmagül'ün Suçu Ne?

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 YENİ Yatıya Misafirim Var

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 TEKRAR Recep İvedik 2

22:15 TEKRAR Recep İvedik 2

00:30 TEKRAR Yatıya Misafirim Var

03:30 TEKRAR Gelinim Mutfakta

05:30 TEKRAR Küçük Ağa

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Recep İvedik 2

Başrollerinde Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı ve Asiye Dinçsoy'un olduğu "Recep İvedik 2" filmi Kanal D'de!

Yönetmen : Togan Gökbakar

Yapım Yılı: 2009

Türü: Komedi

Oyuncular: Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı ve Asiye Dinçsoy

Konu: Recep'in tek yakını, babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde terör estirirken, bir yandan da işi öğrenecektir...