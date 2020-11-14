Kanal D canlı izle! Kanal D yayın akışı - 14 Kasım 2020 Cumartesi

14 Kasım 2020 Cumartesi Kanal D yayın akışı ve detayları haberimizde. Kanal D'de bugün Sadakatsiz Son Bölüm Tekrarı ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardındanİlk Öpücük adlı sinama filmi yer alacak. İşte merak ettiğiniz 14 Kasım 2020 Cumartesi tarihli Kanal D yayın akışı ve detayları.

14 Kasım 2020 - CUMARTESİ

07:30 YENİ BÖLÜM Hem Kadın Hem Anne

08:30 YENİ BÖLÜM Konuştukça

09:45 YENİ BÖLÜM Magazin D Cumartesi

13:00 YENİ BÖLÜM Arda'nın Mutfağı

14:00 YENİ BÖLÜM Set Ekstra

14:15 TEKRAR Hekimoğlu

16:00 YENİ BÖLÜM Çarkıfelek

18:45 CANLI Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 TEKRAR Sadakatsiz

22:30 İlk Öpücük

00:45 Şehrin Adamı

02:45 Şehrin Adamı

04:30 Müzik Arası

05:30 TEKRAR Küçük Ağa

SADAKATSİZ SON BÖLÜM (11 KASIM 2020)

Sadakatsiz 11 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan ve Asya arasında hesaplaşma vakti geliyor!

Volkan'ın ve arkadaşlarının ihanetiyle sarsılan Asya için büyük gün geliyor. İhanetin intikamını alabilmek için günlerce sabreden Asya, bu savaştan en az zararı alan taraf olmanın mücadelesine giriyor. Oğlu Ali için bir çok şeye göz yuman Asya, oyunun sonuna geliyor. Bu defa karar alan ve bunu uygulamaya koyan Asya, yaptığı intikam planıyla herkesi şoka sokuyor!

Başta Volkan ve Derin olmak üzere, ona ihanet eden herkesten intikam alan Asya, bundan sonra yoluna oğlu ile devam etme kararı alıyor. Peki gerçeklerin bir anda ortaya çıkması, olayların gidişatını nasıl etkileyecek? Ali, babasının ihanetinden haberdar olacak mı? Volkan'a gelen boşanma protokolünde hangi şartlar yer alacak?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!