Kanal 7 canlı izle! Kanal7 yayın akışı - 3 Aralık 2020 Perşembe
Kanal 7 canlı izle! Kanal7 yayın akışı - 3 Aralık 2020 Perşembe (Canlı Yayın) www.kanal7.com internet adresimiz üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz
Kanal 7 canlı izle! Kanal7 yayın akışı - 3 Aralık 2020 Perşembe
06:00Kanal 7'de Sabah HABER
07:45 Tv Filmi TV FİLMİ
09:30 Muhabbet Kapısı (Canlı Yayın) YAŞAM
11:30 Dizi 'Hz. Yusuf' DİZİ
12:30 Dizi 'Bir Garip Aşk' DİZİ
14:20 Mutfağım Şahane YAŞAM
15:20 Dizi 'Masum' DİZİ
18:00 Kanal 7 Haber Saati HABER
19:00 Dizi "Emanet" (Yeni Bölüm) DİZİ
21:15 Dizi 'Bir Garip Aşk' DİZİ
23:20 Dizi 'Ah Kalbim' DİZİ
01:15 Tv Filmi TV FİLMİ
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KANAL 7 CANLI İZLE
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KANAL 7 SD FREKANSI
FREKANS 12095
POLARİZASYON YATAY
SYMBOL RATE 4800
FEC 5/6
KANAL 7 HD FREKANSI
FREKANS 12103
POLARİZASYON YATAY
SYMBOL RATE 8333
FEC 2/3
KANAL 7 AVRUPA FREKANSI
Türksat Batı kapsaması
Frekans : 12.685 Mhz
Polarizasyon : Dikey (Vertical )
Symbol : 30 000
DIGITURK
D-SMART
27. Kanal
ANALOG KABLO TV
Analog S13
KABLO TV
KANAL 7 HD: 27. Kanal / KANAL 7 : 903 . Kanal
TIVIBU
KANAL 7: 28. Sıra / KANAL 7 HD: 317. Sıra
VERİCİ MERKEZİ TELEFON
0 (216) 316 19 61
0 (216) 316 21 41
0 (216) 412 40 74
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