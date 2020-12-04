Kalk Gidelim 131. Bölüm (3 Aralık) Tek Parça Full HD İzle

Kalk Gidelim 131.Bölüm Yeni Bölüm

Seiferddin, Sevida Badgul ve Halim'in durumundan şüphe duyduklarında çocukları sorguladılar. Halim ve Badegül durumu Seyfettin ve Sevda'ya bildirmelidir. İkili, Kötü Gür'ün çocukları olmayacağını ve tutumlarının gerçek aile birliğinin bir örneği olacağını öğrendi. Samim, Kelle İsmail'in evinde mahsur kaldı ve sabaha kadar kaldı. Yasemin babasının Samim'i incittiğini düşündüğü için çok üzülür. Arthur Min'in artık tamamen farklı bir planı var. Samim bile planı bilmiyordu, hastaneye kaldırılan Dudu, normal doğum için hazırlanıyordu. Bu sırada Perihan'ın bir planı vardır. Bebeğe bir isim verecek. Perihan, Şakir'i bebeğin ismine ikna etti. Dudu doğumu beklerken Şakir annesinden aldığı taktikleri gerekli hazırlıkları yapmak için kullanmaya başladı.



İnsaf Seyfettin’in isteğini yerine getirir ve 153 tane ineği toparlar. Seyfettin kelle İsmail’ le yaşadığı ahır problemini çözer. Kelle İsmail Seyfettin yenilgiyi kabul eder. Ama iyi pehlivan mutlaka bir rövanş yapacaktır. Kelle’ nin bu seferki planı Seyfettin’i gerçekten zor durumda bırakacaktır. Heyecanlı dakikalar son bulup da doğum tamamlanınca Şakir’e ve diğerlerine gelen ilk haber herkesi şok eder. Doğumda da hiç beklenmeyen bir aksilik olmuştur. Üstelik bu aksilik diğerlerine hiç benzememektedir ve Şakir buna katlanılabilecek durumda değildir. Bütün aile “Saz” bebeğin doğumuyla büyük bir şok yaşar...

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GEÇEN HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI

Seyfettin’in fendi İsmail’i yenmiştir ama İsmail inadından vaz geçmez. Ahırın mührünün gerçek mi sahte mi olduğunu öğrenmek ister. Bu sürede de Seyfettin’ in ahırına adeta kamp kurar. Seyfettin Kelle İsmail’i kaçırmanın yollarını ararlar ama adam çok inatçıdır. İmdada Yasemin yetişir. Samim, Yasemin’ i arayıp yardım ister. Yasemin işbirliğine girip babasını ahırdan eve getirmeyi başarır. İsmail eve geldiğinde bunun bir oyun olduğunu anlar. Kızı tarafından ilk defa ihanete uğramıştır. Bu durumun Yasemin’ in Samim’ e aşkından kaynaklandığını düşünür ve Yasemin’e ev hapsi verir.





Sevda’nın aklı yerine gelmiştir ama aklı gidik Sevda mı daha makbuldür, aklı yerinde Sevda mı; Orada bir soru işareti vardır.Duru’ nun hamile olduğunu öğrenen Nurcan, kendisini de hamile gibi zannetmeye başlar. Bu durum Yıldız’ın dikkatini çekince Yıldız, Nurcan’ı da hamile zanneder ve bütün köye yayar. Sadık, torunu ile çocuğu aynı anda olacağı için Mumu’ ya köy geleneğine göre meydanda davul zurna çaldırır.Şakir ve Dudu, Ercan’ın gizli planlarıyla pastane köşelerinde şirket kurup çiçekçi açma işiyle meşgullerdir. Üstelik o gün Dudu’nun sık sık sancıları tutmaya başlamıştır. Şirketin kuruluşu aşamasında Meryem’in gizlice Ercan’ ı takip etmesi büyük bir felakete sebebiyet verir. Koca gün oradan oraya koşturup yorulan Dudu’nun sancıları iyice artmıştır. Eve geldiklerinde Perihan’ın mobilya sürpriziyle karşılaşırlar. Ancak Perihan’ ın sürprizleri daha bitmemiştir. O anda Şakirleşen Perihan öyle bir sürpriz yapar ki Dudu’nun artık doğurmaktan başka çaresi kalmamıştır. Küçük zeytin yola çıkmıştır.