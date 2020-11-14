İbo Show İlk Bölümüyle bu akşam! 14 Kasım 2020 Star TV'den İzle!

14 Kasım 2020 Cumartesi Star TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Star TV'de bugün İbo Show İlk Bölümüyle ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Sefirin Kızı dizisi tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz. 14 Kasım 2020 Cumartesi tarihli Star TV yayın akışı ve detayları.

Star TV yayın akışı - 14 Kasım 2020 Cumartesi

Yerli Dizi / Tekrar MEDCEZİR 07:30

Kadın Programı BURCU İLE HAFTA SONU 10:00

Yaşam VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK 12:00

Yabancı Sinema AFACAN BEŞLER 3 14:00

Magazin EN GÜZEL BÖLÜM 16:00

Yerli Dizi / Tekrar BABİL 16:15

Ana Haber STAR HABER 18:45

Eğlence İBO SHOW 20:00

Yerli Dizi / Tekrar SEFİRİN KIZI 00:15

Yerli Dizi / Tekrar ERKENCİ KUŞ 03:00

Yabancı Sinema AFACAN BEŞLER 3 05:30

İBO SHOW

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, bugün akşam saat 20.00 da Star TV'de

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