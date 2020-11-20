İbo Show 2. bölüm full izle! İbo Show 21 Kasım 2020 tek parça Youtube

Star’da yayınlanmaya başlayan ‘İbo Show’, ikinci bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan ‘İbo Show’, bir yandan nostalji rüzgarı estirirken, bir yandan da unutulmaz bir gece yaşatacak. Programın Cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölüm konukları ise; Hülya Avşar, Kubat, Demet Akbağ ve Olgun Şimşek…

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATACAKLAR!

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, unutulmaz dakikalar seyirciyi bekliyor. Program konukları arasında yer alan; Hülya Avşar, Demet Akbağ, Kubat ve Olgun Şimşek unutulmaz bir geceye imza atacak.

YILLAR SONRA AYNI KADRO

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Demet Akbağ ve Olgun Şimşek’in yıllar önce beraber çalıştığı ‘Mega Show’ kadrosu, yeniden bir araya geliyor… ‘Mega Show’, yıllar sonra aynı kadroyla ‘İbo Show’da buluşuyor ve unutulmaz anlara imza atıyor. İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar, ses getirecek düetlerle müzik ziyafeti yaşatırken, Olgun Şimşek’in taklitleri ise seyirciyi kahkahaya boğacak.

İBO SHOW

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, Cumartesi akşamı saat 20.00 da Star TV'de

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1.BÖLÜM