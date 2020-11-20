Hercai 48. Bölüm (Son Bölüm) hd tek parça izle

Hercai 48. Bölümde Neler Olacak?

"Seni öldüreceğim." Füsun Aslanbey'in gelişi ve Miran'ın öz babasının Hazar olduğunu açıklaması; hem Aslanbeyler'in hem de Şadoğulları'nın hayatında bir bomba etkisi yaratır. Miran, Hazar'ın babası olduğu gerçeğini kabullenemezken Şadoğlu'nda da bu konuda çatlak sesler çıkmaya devam etmektedir. Ancak Reyyan her zamanki gibi Miran'ın yanında olup desteğini esirgemez.

Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla eteğindeki bütün taşları döktüğü zannedilen Azize Aslanbey kaybedecek bir şeyi olmadığı için artık daha tehlikelidir ve ne olursa olsun Nasuh Şadoğlu'nun zamanında kendisine yaptıklarının hesabını soracaktır.

Ancak Azize kendi intikamının peşinde koşarken burnunun dibinde yaşanan olayların farkında değildir. Aslan'ın en yakın dostuyla bile paylaşmadığı gizli planlarının büyük bir trajediye sebep olması an meselesidir. Miran hayatını allak bullak eden gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken bu trajediye engel olabilecek midir? Yoksa Aslan her iki aileyi derinden sarsacak bir acı bırakıp çekip gidecek midir? Miran bir yandan hayatını sarsan sırrın getirdikleriyle mücadele ederken bir yandan da sevdiklerini korumak için Aslan'ın planlarına engel olmaya çalışacaktır…

Hercai yeni bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de ATV'de!