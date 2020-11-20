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Hercai 48. Bölüm (Son Bölüm) hd tek parça izle
Hercai 48. Bölümde Neler Olacak? Miran bir yandan hayatını sarsan sırrın getirdikleriyle mücadele ederken bir yandan da sevdiklerini korumak için Aslan'ın planlarına engel olmaya çalışacaktır… Hercai 48. Bölüm (Son Bölüm) hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler - ATV Canlı izle
Televizyon 20.11.2020, 15:01 21.11.2020, 12:00
Hercai 48. Bölümde Neler Olacak?
"Seni öldüreceğim." Füsun Aslanbey'in gelişi ve Miran'ın öz babasının Hazar olduğunu açıklaması; hem Aslanbeyler'in hem de Şadoğulları'nın hayatında bir bomba etkisi yaratır. Miran, Hazar'ın babası olduğu gerçeğini kabullenemezken Şadoğlu'nda da bu konuda çatlak sesler çıkmaya devam etmektedir. Ancak Reyyan her zamanki gibi Miran'ın yanında olup desteğini esirgemez.
Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla eteğindeki bütün taşları döktüğü zannedilen Azize Aslanbey kaybedecek bir şeyi olmadığı için artık daha tehlikelidir ve ne olursa olsun Nasuh Şadoğlu'nun zamanında kendisine yaptıklarının hesabını soracaktır.
Hercai yeni bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de ATV'de!