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Haftanın Birincisi Kim Oldu? - Zuhal Topal'la Sofrada 490. Bölüm Tek Parça İzle
Hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan Zuhal Topal’la Sofrada, gelin ve kayınvalideleri bir araya getiriyor. Zuhal Topal'la Sofrada 490. Bölüm (04 Aralık 2020) - Zuhal Topal'la sofrada finalinde büyük sürpriz
Televizyon 05.12.2020, 01:54 05.12.2020, 01:58
Hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan Zuhal Topal’la Sofrada, gelin ve kayınvalideleri bir araya getiriyor