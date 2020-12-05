Haftanın Birincisi Kim Oldu? - Zuhal Topal'la Sofrada 490. Bölüm Tek Parça İzle

Hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan Zuhal Topal’la Sofrada, gelin ve kayınvalideleri bir araya getiriyor

Zuhal Topal'la Sofrada 490. Bölüm (04 Aralık 2020) - Zuhal Topal'la sofrada finalinde büyük sürpriz. Kayınvalideler Nazlı için puanlarını kullandı. Fatma Hanım kayınvalideleri eleştiriyor. Zuhal Topal'la Sofrada 490. Bölüm (04 Aralık 2020) - Nazlı'nın yemekleri kayınvalidelerden geçer not aldı