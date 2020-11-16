"Geniş Aile Komşu Kızı" filmi Kanal D'de! Canlı İzle

Orijinal adı : Geniş Aile Komşu Kızı

Yönetmen : Cüneyt İnay

Yapım Yılı : 2019 - Türkiye

Türü : Komedi

Oyuncular : Ufuk Özkan, Rojda Demirer, Bülent Çolak ve Emre Altuğ

Konu : Cevahir ve Ulvi; bir oto yıkma açmış hayata iç dış girmektedirler. Cevahir, Zeynep’i çok özlemektedir, fakat oto yıkama serin olduğu için yüreğinin yangını bir nebze olsun mevsim normallerine dönmektedir…

Bir gün Zeynep çıkıp gelir. Fakat aşk için değil başındaki belayı savmaya gelir. Cevahir ve Ulvi’den yardım ister. Cevahir önce yanaşmaz, fakat Cevahir’in ucunda aşk olunca kalp çeker ve yanaşır…

Zeynep, Nebil adında üst düzey bir sevimli ile abisi Katip’in vasiyeti üzerine evlenmek zorundadır. Fakat bu vasiyetin kırılacak tek yanı vardır o da Nebil’in vazgeçmesidir. Cevahir ve Ulvi; Muazzez’in de yardımları ile Zeynep’in uzaktan akrabaları gibi davranarak Nebil’i Zeynep’ten soğutmaya çalışırlar. Nitekim başarırlar fakat Nebil sandıkları kadar sevimli değildir. Nebil, bizimkileri ummadıkları belaların içine sokar.

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