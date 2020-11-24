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Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 24 Kasım 2020 Salı
24 Kasım 2020 Salı Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün BarajYeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Zümrüdüanka Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 24 Kasım 2020 Salı tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.
Televizyon 24.11.2020, 08:55
24 Kasım 2020 Salı Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün BarajYeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Zümrüdüanka Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 24 Kasım 2020 Salı tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 DOSTUMUN DÜNYASI
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
20.00 BARAJ YENİ BÖLÜM
00.15 ZÜMRÜDÜANKA
03.00 KEFARET
05.00 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR