Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 23 Kasım 2020 Pazartesi
23 Kasım 2020 Pazartesi Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Yasak Elma Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Kefaret Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 23 Kasım 2020 Pazartesi tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.
23 Kasım 2020 Pazartesi Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Yasak Elma Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Kefaret Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 23 Kasım 2020 Pazartesi tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.
Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 22 Kasım 2020 Pazartesi
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 25 LİTRE: SUYUN PEŞİNDE
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
00.15 KEFARET
02.45 ZÜMRÜDÜANKA
04.45 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır. Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar. Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur. Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay’da bulacağını sanır.
Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!