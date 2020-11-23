Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 23 Kasım 2020 Pazartesi

23 Kasım 2020 Pazartesi Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Yasak Elma Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Kefaret Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 23 Kasım 2020 Pazartesi tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.

Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 22 Kasım 2020 Pazartesi

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 25 LİTRE: SUYUN PEŞİNDE

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 YASAK ELMA YENİ BÖLÜM

00.15 KEFARET

02.45 ZÜMRÜDÜANKA

04.45 KADIN

06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır. Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar. Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur. Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay’da bulacağını sanır.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

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