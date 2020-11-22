Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 22 Kasım 2020 Pazar

22 Kasım 2020 Pazar Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Kefaret İlk Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Yasak Elma Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 22 Kasım 2020 Pazar tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.

Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 21 Kasım 2020 Pazar

08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI

11.15 YASAK ELMA

13.30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ CANLI

15.30 MUCİZE DOKTOR

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI

20.00 KEFARET İLK BÖLÜM

00.45 YASAK ELMA

02.45 BAY YANLIŞ

05.00 KADIN

06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

Kefaret dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Nasıl bir dizi Kefaret, sizden birkaç cümleyle dinleyebilir miyiz?

Toplumda kabul gören ‘elaleme karşı mutlu yuvalarında sıcacık bir aile’ görünümü veren, evcilik oyununun her kuralını yerine getiren, orta üst sınıf çiftimizin çocuğu kaçırıldıktan sonra aslında pembe panjurlu evlerinin sırça bir köşk olduğunu anlama süreci… Kaçırılma olayından sonra paramparça olan, yalanlarla ayakta durduğu ortaya çıkan bu yuvada tüm gerçekleri öğrendikçe deliren bir kadın, suçluluk duygusuyla ayakta kalmaya çalışan ergen bir erkek çocuk, aileyi bir arada tutmaya çalışan geç kalmış bir babanın hikayesi.

FOX TV CANLI İZLE