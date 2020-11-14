14 Kasım 2020 Cumartesi Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Zümrüdüanka Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından 25 Litre Suyun Peşinde yer alacak. İşte merak ettiğiniz 14 Kasım 2020 Cumartesi tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.

Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 14 Kasım 2020 Cumartesi

08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI

11.15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA YENİ BÖLÜM

12.15 KAMERA ARKASI YENİ BÖLÜM

13.00 ZÜMRÜDÜANKA

15.00 YASAK ELMA

17.30 HEPSİ BENİM

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI

20.00 ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM

00.15 25 LİTRE: SUYUN PEŞİNDE

00.45 ÇOCUKLUK

02.45 BAY YANLIŞ

05.15 KADIN

06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM 19. BÖLÜM ÖZETİ

Abbas’ın vurulması büyük bir şok etkisi yaratır. Onu vuran kişinin kimliği Serhat ve Zümrüt için daha da büyük bir yıkım olur. Azimet ise bir kez daha evlat acısının ne demek olduğunu hatırlayacaktır.

Özgüç konağının habersiz misafiri konak içindeki bütün dengeleri değiştirmeye adaydır. Bu misafir, yalnızca Özgüçlerin değil Demirkanların da huzurunu bozar.

Yeni bir düşmanla baş etmesi gerektiğini anlayan Serhat hem sevdiklerini hem de zor durumda olan masum insanları korumak için bir çözüm yolu üretmelidir. Bu uğurda Cihan ile aralarında bir yoldaşlık gelişecektir.

Suhandan’ın öğrendiği gerçek Hamit’le aralarına bir uçurum açar. Hamit imkansız bir çıkmazın içine düşerken Suhandan kendine yeni bir amaç belirler.

Azimet, giderek yalnızlaşmanın acısıyla Serhat’a daha fazla tutunmaya karar verir. Bunun için de Serhat’ı konağa döndürmesi, Zümrüt’ten ayırması gerekmektedir. Serhat ve Zümrüt aşkı bir kez daha büyük bir sınavdan geçecektir. Azimet ve Deniz’in yoldaşlığı Serhat ve Zümrüt için anbean artan bir tehlikeye dönüşecektir.

Zümrüdüanka yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

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