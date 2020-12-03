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Fox TV Ana Haber canlı izle! Fox TV yayın akışı - 3 Aralık 2020 Perşembe
3 Aralık 2020 Perşembe Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Mucize Doktor Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Hepsi Benim Yeni Bölüm yer alacak. İşte merak ettiğiniz 3 Aralık 2020 Perşembe tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.
Televizyon 03.12.2020, 12:58
Fox TV yayın akışı - 3 Aralık 2020 Perşembe
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 AŞK YENİDEN
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
20.00 MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM
00.15 HEPSİ BENİM YENİ BÖLÜM
01.45 ÇOCUKLUK
04.15 BABAM SINIFTA KALDI
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR