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Fox TV Ana Haber canlı izle! Fox TV yayın akışı - 2 Aralık 2020 Çarşamba
2 Aralık 2020 Çarşamba Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Zümrüdüanka Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Kefaret Dizisi Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 2 Aralık 2020 Çarşamba tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.
Televizyon 02.12.2020, 10:50
2 Aralık 2020 Çarşamba Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Zümrüdüanka Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Kefaret Dizisi Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 2 Aralık 2020 Çarşamba tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 AŞK YENİDEN
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
20.00 ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM
00.15 KEFARET
02.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
04.30 BABAM SINIFTA KALDI
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR