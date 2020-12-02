Fox TV Ana Haber canlı izle! Fox TV yayın akışı - 2 Aralık 2020 Çarşamba

2 Aralık 2020 Çarşamba Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Zümrüdüanka Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Kefaret Dizisi Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 2 Aralık 2020 Çarşamba tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 AŞK YENİDEN

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM



19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI20.00 ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM00.15 KEFARET02.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA04.30 BABAM SINIFTA KALDI06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

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