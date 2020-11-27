Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Kasım 2020 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Kasım 2020 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da bugün…
13 yıldır kayıp olan Ayşen’i Esra Erol buldu! Ayşen Hanım, 13 yıl sonra verdiği sözü tutu mu? 13 yıl sonra, Cansu annesine, Ramazan amca evladına kavuştu mu? Sosyal medyadan tanıştığı Murat Pehlivanlı’a tüm malını mülkünü kaptırdı!
Evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden Yaşar Hanım’ın büyük isyanı! Eşi iki çocuğunu, evdeki bardakları, kaşıkları alıp kaçarak Nezih İpek’e kaçtı! Ömer, eşi Yasemin, kayınvalidesi ve baldızı ile stüdyoda karşı karşıya geldi? Yasemin, annesinin evine mi dönecek?
Erdal Korkutan stüdyoya gelecek mi? Çiçek dikmeye gidiyorum diyerek, çocukları da evde bırakıp kaçtı! 1 Haziran’dan beri hiçbir haber alınamayan Tuğba nerede? Adem ile ilgili herkesi şok edecek bilgi ne? 1 yıl önce anne babası uyurken evden kaçtı! Firdevs-Erol çiftinin kayıp kızları Ayşegül’ün hayatından şüphe ediyor!