Esra Erol'da 19 Kasım 2020 Perşembe ATV'den Canlı Tek Parça HD İzle

Esra Erol'da Dün Neler Yaşanmıştı?

Esra Erol’da bugün… Ramazan Amca 2008 yılından beri kayıp olan kızını arıyor. Ramazan Bey torunlarının yasal varisi olduğunu torunlarının belli bir yaşa geldiğini ve annelerini sorduklarını o yüzden anneleri Ayşen Çömek’i aramak için yayına geldiklerini söyledi. Ayşen Çömek şu anda 36 yaşında olduğunu ve 12,5 yıldır kayıp olduğunu, ilk olarak 15 yaşında Recep ile evlendiğini, bu evlilikten Cansu’nun dünyaya geldiğini, daha sonra 2003 yılında Orbay’a kaçtığını ve ondan hamile kaldığını hemen Recep’ten boşanıp ikinci evliliğini yaptığı daha sonra 2008 yılında ikinci eşinden de kaçtığını anlattı. Saniye Hanım boşanmak istediğini bu iş bitsin başka konuşmak istemediğini belirtti. Saniye Hanım şu an Âdem Akça’nın yanında olduğunu ama bilinmeyen çok şey olduğunu o yüzden konuşmak istemediğini sözlerine ekledi. Saniye Hanım çocuklarının sesini duymak istediğini ama karşı tarafından tepkisinden çekindiği için arayamadığını açıkladı. Kızların Kırıkkale’de bir pilavcıda çalıştıklarını esnafların yardımıyla yaşamaya başladıklarını ama Cuma günü yayından sonra kızların işe bıraktığı pazartesi tekrar dükkâna gelip hesaplarını kapattıklarını aktarıldı. Kızların şu anda hala Kırıkkale sanayi ya da Bahçelievler mahallesinde olduklarını eklendi. Aysel Hanım Yaşar Bey’in yalan söylediğini kendisini Yaşar Bey ile bir kişinin tanıştırdığını o kişinin Sevim’in sevgilisi olduğunu onların kendisinin komşusu olduklarını söyledi. Sevim Hanım ve sevgilisinin Yaşar Bey’in sana bakar sahip çıkar dediğini arasından 20 yaş fark olduğunu ve bundan sonra Yaşar Bey ile konuşmaya başladığını ve Yaşar Bey’in ağlamaya başladığını yalnız olduğunu seninle görüşmek istiyorum dediğini paylaştı. "Esra Erol'da" hafta içi her gün atv'de!

Esra Erol'da 18 Kasım 2020 - Tek Parça

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