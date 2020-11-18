Esra Erol'da 18 Kasım 2020 Çarşamba Canlı Tek Parça HD İzle
Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İlgi ile takip edilen programda sıra dışı olaylar ile ses getirmeye devam ediyor. Peki Esra Erol'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 18 Kasım 2020 Çarşamba Esra Erol canlı izleme sayfası...
Esra Erol’da bugün…
Saniye Hanım çocuklarının sesini duymak istediğini ama karşı tarafından tepkisinden çekindiği için arayamadığını açıkladı. Kızların Kırıkkale’de bir pilavcıda çalıştıklarını esnafların yardımıyla yaşamaya başladıklarını ama Cuma günü yayından sonra kızların işe bıraktığı pazartesi tekrar dükkâna gelip hesaplarını kapattıklarını aktarıldı. Kızların şu anda hala Kırıkkale sanayi ya da Bahçelievler mahallesinde olduklarını eklendi. Aysel Hanım Yaşar Bey’in yalan söylediğini kendisini Yaşar Bey ile bir kişinin tanıştırdığını o kişinin Sevim’in sevgilisi olduğunu onların kendisinin komşusu olduklarını söyledi. Sevim Hanım ve sevgilisinin Yaşar Bey’in sana bakar sahip çıkar dediğini arasından 20 yaş fark olduğunu ve bundan sonra Yaşar Bey ile konuşmaya başladığını ve Yaşar Bey’in ağlamaya başladığını yalnız olduğunu seninle görüşmek istiyorum dediğini paylaştı. "Esra Erol'da" hafta içi her gün atv'de!