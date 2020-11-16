Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölüm (17 Kasım 2020) saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

ATV yayın akışına göre Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlama saati 20.00 gözüküyor.İlk bir saat önceki bölümünün gösterildiği dizinin yeni bölümü saar 21.00 itibari ile başlayıp, 23:50- 00:05 arasında bitiyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölümünde neler olacak?

Hızır Reis'in yeni planı ne?

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.

Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.

İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.