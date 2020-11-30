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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm fragmanı İZLE!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 24 Kasım akşamı 173. bölümüyle ekrana geldi. Birçok izleyici EDHO'nun 174. bölümünü merak ediyor. Peki ama Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO yeni bölümüyle ilgili bilgiler!
Televizyon 30.11.2020, 08:40
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar. Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır. Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV'nin her salı 20:00'de yayınlanan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 174. bölüm fragmanı yayınlandı.