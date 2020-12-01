Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. Bölüm (1 Aralık 2020) saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
EDHO saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ATV yayın akışına göre Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlama saati 20.00 gözüküyor.
ATV yayın akışına göre Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlama saati 20.00 gözüküyor.İlk bir saat önceki bölümünün gösterildiği dizinin yeni bölümü saar 21.00 itibari ile başlayıp, 23:50- 00:05 arasında bitiyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz174. Bölüm Özeti
"Canımızı alanı almadan gitmem!"
Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez. Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.
Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır. Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm
00:20 Hercai
02:50 Kırgın Çiçekler
05:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Genel Hikaye
Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?
Yapım: atv
Yönetmen: Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz, Baran Özçaylan
Oyuncular: Oktay Kaynarca, Naz Elmas, Selda Alkor, Burak Sergen, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toziya