Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 4. Bölüm Tek Parça Full HD İzle

Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 4. Bölümünde; Dr. Ender Saraç'ın canlı yayın konuğu olan Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Süreyya Şahinoğlu, koronavirüs tanısı koyulmuş biriyle temas ediltikten sonra ne zaman test yapılmalı sorusunu yanıtladı. Programda Elon Musk ve Aleyna Tilki'nin attığı tweetleri gösteren Saraç, Şahinoğlu'na testlerin ne kadar güvenli olduğunu sordu. Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 4. Bölümünde; 10 gün önce aşı gönüllüsü Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Dr. Ender Saraç'ın canlı yayın konuğu oldu. Kocatürk, aşı gönüllüsü ne demektir, aşılardaki faz aşamaları ne demektir sorularını yanıtladı. Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 4. Bölümünde; Prof. Dr. Celalettin Kocatürk canlı yayında akciğer tomografileri üzerinde hangi hastalık, ciğerleri nasıl etkiliyor sorusunu yanıtladı. Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 4. Bölümünde; Her gün şifalı lezzetlerden örnekler veren Dr. Ender Saraç'ın bu sefer ki şifalı lezzetleri "Nar Ekşisi" ve "Şalgam" oldu.

Yaşadığımız bu zorlu pandemi sürecinde Dr. Ender Saraç, sağlığınız hakkında en doğru bilgileri, en yeni gelişmeleri Show TV ekranlarında sizlere anlatacak. Bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak yaşadığınız her türlü rahatsızlığı, alanında uzman meslektaşları ve konukları ile masaya yatıracak. Lezzetten ödün vermeden sağlıklı beslenmenin sihirli formülleri de bu programda olacak!