Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 3. Bölüm Tek Parça Full HD İzle

Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 3. Bölümünde; Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, "Koronavirüs kalp sağlığını nasıl etkiliyor?" sorusunu yanıtladı. Uzman Psikolog Yegan Özcan ise pandemi sürecinin psikolojimiz üzerindeki etkilerini anlattı. Dr. Ender Saraç'ın günün şifalı gıdasını ve sağlıklı kilo verme yöntemlerini paylaşacağı programda Şef Sinem Çapraz ise palamut buğulama ve kalbi koruyan Omega-3 salatası yaptı.

Yaşadığımız bu zorlu pandemi sürecinde Dr. Ender Saraç, sağlığınız hakkında en doğru bilgileri, en yeni gelişmeleri Show TV ekranlarında sizlere anlatacak. Bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak yaşadığınız her türlü rahatsızlığı, alanında uzman meslektaşları ve konukları ile masaya yatıracak. Lezzetten ödün vermeden sağlıklı beslenmenin sihirli formülleri de bu programda olacak!