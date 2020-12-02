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Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 2 Aralık 2020 Show TV'den Canlı İzle
Sağlık, spor, diyet ve beslenmeye dair en doğru bilgileri öğreneceğiniz Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler Show TV'de başlıyor!
Televizyon 02.12.2020, 09:48
Yaşadığımız bu zorlu pandemi sürecinde Dr. Ender Saraç, sağlığınız hakkında en doğru bilgileri, en yeni gelişmeleri Show TV ekranlarında sizlere anlatacak. Bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak yaşadığınız her türlü rahatsızlığı, alanında uzman meslektaşları ve konukları ile masaya yatıracak.
Lezzetten ödün vermeden sağlıklı beslenmenin sihirli formülleri de bu programda olacak.